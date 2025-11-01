Подмосковный полицейский вышел в финальный этап конкурса «Народный участковый»
В России стартовал третий, заключительный этап конкурса «Народный участковый 2025». Московскую область на нём представляет капитан полиции из Красногорска Олег Лазутин, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.
«В должности участкового Олег работает с 2017 года. На его участке – около 5,5 тысяч жильцов 306 индивидуальных домов и 14 многоэтажек. С начала года на административном участке Лазутина произошло 19 преступлений, и он раскрыл каждое. При участии Олега Олеговича также выявлено 142 административных правонарушения. Он уверен, что участковый должен уметь всегда находить общий язык с людьми и помогать по мере возможности», – рассказали в полиции.Там добавили, что несмотря на плотный график, в свободное время Лазутин любит путешествовать и играть в футбол, увлекается парашютным спортом. На его счету –10 прыжков. Остальную часть времени проводит с семьёй.
Голосование продлится до 10 ноября. Чтобы поддержать представителя Подмосковья, необходимо проголосовать на сайте, нажав на сердечко под фотографией.