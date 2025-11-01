В Раменском провели акцию по безопасности на железной дороге
Профилактическую акцию, направленную на снижение риска несчастных случаев на железной дороге, провели на станции Удельная в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Участие в акции приняли представители РЖД, руководство территориального управления «Троицкое» и сотрудники окружной администрации.
«Пассажирам рассказывали, какие правила безопасности необходимо соблюдать на платформах, станциях, а также при переходе железнодорожных путей», — говорится в сообщении.В рамках акции гражданам также раздавали листовки-памятки с основными правилами безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.
В администрации Раменского отметили, что такие акции в округе проводят регулярно.