Подмосковный портал госуслуг получил 30 000 заявок на социальные справки

12 ноября 2025, 10:40

оригинал Фото: медиасток.рф

На портал госуслуг Московской области с начала года поступило более 30 000 заявлений для получения справок о мерах социальной поддержки. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.





Комплексная онлайн-услуга «Справки Минсоцразвития МО» доступна на главной странице регионального портала в разделе «Комплексные услуги».

«Услуга позволяет оформить сразу три вида справок: о получении или неполучении пособий, компенсаций и других мер поддержки; о размере выплаченной компенсации за жилищно-коммунальные расходы; справку о среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплатной юридической помощи», – пояснили в ведомстве.