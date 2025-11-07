Искусственный интеллект поможет бороться с сосульками в Подмосковье
За сосульками и наледью на крышах и балконах подмосковных многоквартирных домов будет следить искусственный интеллект. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
По данным министерства, за всё время работы с помощью ИИ удалось устранить более 37 000 таких нарушений.
«Искусственный интеллект будет ежедневно делать фото с камер системы «Безопасный регион» и искать снег и наледь, анализируя снимки. После этого ИИ зафиксирует нарушения, определит координаты и передаст информацию на проверку. Если нарушение подтвердится, управляющую компанию попросят устранить проблему», – пояснили в ведомстве.В Мингосуправления Подмосковья добавили, что ИИ работает не только с камерами. Он проверяет также фото, которые отправляют управляющие компании через приложение «Проверки Подмосковья».
По сведениям министерства, под постоянным мониторингом искусственного интеллекта находятся свыше 900 многоквартирных домов региона.