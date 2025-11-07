Искусственный интеллект поможет бороться с сосульками в Подмосковье

07 ноября 2025, 22:47

оригинал Фото: Istock / OlgaKorica

За сосульками и наледью на крышах и балконах подмосковных многоквартирных домов будет следить искусственный интеллект. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





По данным министерства, за всё время работы с помощью ИИ удалось устранить более 37 000 таких нарушений.

«Искусственный интеллект будет ежедневно делать фото с камер системы «Безопасный регион» и искать снег и наледь, анализируя снимки. После этого ИИ зафиксирует нарушения, определит координаты и передаст информацию на проверку. Если нарушение подтвердится, управляющую компанию попросят устранить проблему», – пояснили в ведомстве.