Подмосковный портал госуслуг принял свыше 40 000 заявок на услуги Мособлгаза

14 января 2026, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

На региональный портал госуслуг Московской области поступило более 40 000 онлайн-заявок на услуги Мособлгаза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





РПГУ – один из главных цифровых каналов взаимодействия с клиентами. Это удобный инструмент подачи заявок на услуги по газу в Подмосковье. Самая популярная – ремонт и замена газового оборудования без изменения максимального часового расхода газа. Таких заявок поступило более 20 000.

«Мособлгаз продолжает развивать цифровые сервисы. Через региональный портал госуслуг жители Подмосковья также могут заключить и переоформить договор на поставку газа; оформить договор и заявку на техобслуживание газового оборудования; заказать поверку бытовых приборов учёта газа; наладку газовых приборов; оформить возобновление подачи газа после устранения нарушений», – рассказали в пресс-службе.