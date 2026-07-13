Подмосковный портал госуслуг сам проверит право на выплату на протезирование

Подмосковный портал госуслуг сам проверит право на выплату на протезированиеТеперь при заполнении электронной формы заявления умный сервис сам проверит право на выплату.
«Для этого он сверит данные заявителя с регистром протезирования Единой медицинской информационно‑аналитической системы. Если записи в регистре нет, на экране появится сообщение об этом. Кроме того, сервис упростит подачу заявлений на детей. Родителям больше не придётся вносить данные ребёнка вручную. Они автоматически подтянутся из личного кабинета госуслуг», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Как отметили в министерстве, жители региона без инвалидности, которым протезирование необходимо по медицинским показаниям, могут получить протезно-ортопедическую помощь бесплатно. Условие – среднедушевой доход семьи не должен быть больше трёх прожиточных минимумов. Бесплатное слухопротезирование полагается независимо от дохода.
Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты».
В министерстве напомнили, что в онлайн-услугу внедрён сервис предпроверки ранее поданного аналогичного заявления, по которому ещё не принято решение. Если такое обращение имеется, пользователь увидит уведомление.