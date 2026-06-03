В Королёве построят производство комплектующих для протезов ног

03 июня 2026, 13:23

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» построит в Королёве производство комплектующих для протезов нижних конечностей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и учредитель компании Яна Ермалюк.

«Инвестиции в проект компании составят порядка миллиарда рублей. Производство будет построено в технопарке «Королёв», где планируется производить более 100 000 единиц комплектующих для протезов ног в год. В результате его реализации будет создано 120 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.

«Для нас этот проект – важный этап развития отечественных разработок в сфере протезирования. У компании уже есть собственное конструкторское бюро и производство. Новый комплекс позволит расширить выпуск комплектующих для протезов и сделать современные российские решения доступнее для пользователей», – отметила Ермалюк.