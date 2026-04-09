Школьник из Королёва показал на научно-техническом фестивале бионический протез

09 апреля 2026, 22:23

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Ученик гимназии №9 Королёва представил свой проект бионического протеза руки. Он презентовал его на фестивале научно-технических проектов «Кванториада», рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Фестиваль проходит в Королёве в рамках Недели космоса. На нём работает выставка изобретений школьников из наукограда и других городов Подмосковья.



Прототип предназначен для людей, лишившихся кисти. Датчики крепятся к предплечью, и пользователь управляет протезом за счёт напряжения мышц.

«Главная особенность разработки – управление с помощью ЭМГ-датчиков, которые фиксируют электрические сигналы мышц предплечья. Принцип работы устройства основан на азбуке Морзе. Пользователь выполняет короткие и длинные сжатия предплечья, и протез реагирует на эти команды. Так, три коротких сжатия вызывают сжатие кисти, три длинных – разжимание, а комбинация «короткое-длинное-короткое» активирует указательный палец», – пояснили в пресс-службе.