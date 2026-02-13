Подмосковный портал онкологической помощи за пять лет посетили более 800 000 раз
Специализированный портал об онкологической помощи в Подмосковье с февраля 2021 года посетили более 800 000 раз. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Самыми популярными разделами портала оказались «Новости» (734 000 посещений), «Специалисты» (94 000) и «Медицинские учреждения» (87 000).
«На портале можно узнать всё о профилактике, диагностике и лечении рака в клиниках Московской области, записаться на маммографию и онлайн-консультацию ведущих специалистов, пройти онлайн-тест и оценить риски развития онкологических заболеваний», – пояснили в министерстве.Там также доступен онкологический атлас, который поможет узнать больше о симптомах, признаках и лечении онкопатологий.