Подмосковный портал принял 3000 заявок на выплаты для покупки средств реабилитации

19 ноября 2025, 14:50

оригинал Фото: медиасток.рф

С начала года на региональный портал госуслуг поступило более 3 000 заявок на получение выплаты для приобретения технических средств реабилитации. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.