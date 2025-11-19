Подмосковный портал принял 3000 заявок на выплаты для покупки средств реабилитации
С начала года на региональный портал госуслуг поступило более 3 000 заявок на получение выплаты для приобретения технических средств реабилитации. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Там напомнили, что выплату предоставляют инвалидам I, II и III групп, а также детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, проживающим в Подмосковье, если индивидуальные программы их реабилитации предусматривают такие технические средства.
Услуга «Выплата на приобретение технических средств реабилитации (изделий)» доступна на портале в разделе «Поддержка» – «Доступная среда». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить банковские реквизиты для перечисления средств.
Деньги направят по указанным реквизитам. Предусмотрена выплата на каждое указанное в программе техническое средство. Размер устанавливают исходя из его предельной стоимости.
