Подмосковный предприниматель завоевал премию «Молодой промышленник года»

10 июля 2025, 14:15

оригинал Фото: istockphoto.com/sasha85ru

Итоги IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года» подвели на выставке ИННОПРОМ-2025. Победителем в одной из номинаций стал представитель Московской области Илья Анучин. Об этом сообщает пресс-служба премии.





Илья Анучин является учредителем и генеральным директором компании «Новые Технологии», которая специализируется на разработке программного обеспечения и производстве электроники.





«Победу Илья Анучин одержал в специальной номинации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования». В голосовании по этой номинации приняли участие более 60 тысяч человек», — отмечается в сообщении.