Подмосковный предприниматель завоевал премию «Молодой промышленник года»
Итоги IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года» подвели на выставке ИННОПРОМ-2025. Победителем в одной из номинаций стал представитель Московской области Илья Анучин. Об этом сообщает пресс-служба премии.
Илья Анучин является учредителем и генеральным директором компании «Новые Технологии», которая специализируется на разработке программного обеспечения и производстве электроники.
«Победу Илья Анучин одержал в специальной номинации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования». В голосовании по этой номинации приняли участие более 60 тысяч человек», — отмечается в сообщении.Главный титул «Молодой промышленник года» получил гендиректор казанской компании «ФЕРРИ ВATT» Ярослав Желонкин. Второе место занял руководитель завода «Взлёт» в Санкт-Петербурге Дмитрий Спицын. На третьем месте заместитель гендиректора по качеству калининградской компании «Системы Нефть и Газ Балтия» Артур Лешуков.
Награды были вручены также в номинациях «За волю к победе», «Молодая промышленница», «Лучший PR промышленного предприятия» и «Перспектива года».