Подмосковный проект-конкурс вышел в финал международной премии «Евразия»

09 октября 2026, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых», запущенный в Московской области в 2025 году, отобрали в финал международной премии «Евразия». Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.





В подмосковном конкурсе, направленном на поддержку родительских объединений, участвовали 3 732 команды, членами которых стали более 200 тысяч человек — родители, ученики и педагоги. Команды собирали портфолио классов, презентовали выставки и выступали с творческими номерами.





«Благодаря конкурсу родители из наблюдателей превратились в полноправных партнёров школы. То, что наш опыт признан на уровне премии «Евразия», подтверждает, что мы движемся в верном направлении», — отметил представитель оргкомитета «Секреты дружного класса. Родители первых».