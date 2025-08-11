Подмосковный производитель детских площадок «Лебер» расширяет бизнес

11 августа 2025, 18:12

оригинал Фото: пресс-служба компании «Лебер»

Подмосковная компания «Лебер», производящая детские, спортивные площадки и общественные пространства, масштабирует бизнес. Она провела две сделки по объединению, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.





В рамках первой сделки компания приобрела контрольный пакет компании «Арберо» – производителя малых архитектурных форм и разработчика авторских решений для городских пространств. Это позволит подмосковной компании усилить позиции в сегменте сложных и нестандартных проектов.



Второе соглашение – приобретение доли компании фулфилмент-оператора General Pack с логистическим хабом в городском округе Домодедово. В направление интегрированы склад площадью 1,5 тыс. кв. м, собственный автопарк и полный цикл услуг по обработке заказов для маркетплейсов.



«Интеграция новых компаний помогает «Леберу» расти быстрее. В прошлом году мы полностью приобрели компанию-конкурента, производящую детские площадки и уличную мебель в натуральном стиле, и интегрировали её в структуру. Это дало нам уверенность в эффективности таких шагов», – отметил гендиректор компании «Лебер» Артём Сорокин.