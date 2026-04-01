Учительница из Химок купила квартиру по соципотеке
Учительница начальных классов Любовь Потапова, работающая в школе №29 в Химках, купила квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Профессиональный стаж педагога составляет 15 лет. О соципотеке Любовь узнала от коллег и решила подать заявление на участие в программе.
«Теперь у меня действительно квартира мечты. Удалось купить именно то, что хотелось. Наша «евротрёшка» находится в микрорайоне Сходня. Дом не рядом со школой, но недалеко от МЦД, поэтому добраться до работы мне несложно», — рассказала Любовь.Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. По её правилам, основная стоимость жилищного кредита выплачивается из бюджета: 50% — сразу и 50% в течение десяти лет, а собственник квартиры платит только проценты. Участие в программе могут принять учителя, воспитатели, медики, тренеры, специалисты в области ОПК и молодые учёные.