Подмосковный производитель косметики «Аравия» выходит на рынок Киргизии

08 августа 2025, 17:35

оригинал Фото: компания «Аравия»

Производитель косметических средств из Московской области «Аравия», расширит географию экспорта. Компания подписала соглашение о сотрудничестве с одной из ведущих киргизских розничных сетей «Умай Групп», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Продукция «Аравии» будет представлена в ключевых торговых точках Киргизии. Как отметил гендиректор компании Олег Востриков, подмосковная косметика давно известна в республике благодаря использованию в салонах красоты и косметических сетях.



«Рынок Киргизии динамично развивается, особенно в секторе товаров народного потребления. Мы уже четыре года наблюдаем рост интереса к нашей продукции в профессиональном сегменте. Это стало важным фактором в решении о выходе в массовый ритейл. За первую половину этого года продажи компании в Киргизии составили 16,5 млн рублей. Это более 52 тыс. единиц продукции. В ближайший год планируем выйти на объём 50 млн рублей», – сказал Востриков.