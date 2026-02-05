Подмосковный производитель соусов по итогам прошедшего года удвоил эффективность

05 февраля 2026, 14:42

оригинал Фото: компания «Европродукт»

Компания «Европродукт» по производству продукции для японской и паназиатской кухни под брендом Tamaki в 2025 году показала рост ключевых показателей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Компания располагает двумя производственными площадками в Подмосковье – в Люберцах и в Лыткарине. Она специализируется на производстве продуктов японской, паназиатской кухни и кухни.



«Продукция компании поставляется по всей России, в страны СНГ и экспортируется ещё в 24 страны. В прошлом году «Европродукт» стал участником федерального проекта «Производительность труда». Это помогло повысила операционную эффективность производственных мощностей в 2,2 раза, в том числе благодаря внедрению инструментов бережливого производства», – пояснила Зиновьева.

«Большую роль сыграло участие компании в нацпроекте «Производительность труда» и внедрение инструментов бережливого производства. Это позволило по-новому выстроить производственные процессы, повысить эффективность использования ресурсов и создать основу для расширения бизнеса», – сказал учредитель компании «Европродукт», правообладатель бренда «Тамаки» Андрей Белянин.