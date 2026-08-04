В Воскресенске готовятся запустить производство гепарина натрия за миллиард рублей
В Подмосковье в четвёртом квартале этого года планируют запустить завод по производству гепарина натрия. Объём инвестиций превышает миллиард рублей, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Проект реализует китайская компания «Северный океан».
Инвестору предоставили в аренду земельный участок площадью 14 гектаров по программе «Земля за рубль». На новом предприятии создадут около 300 рабочих мест. Гепарин натрия – антитромболитическое средство, применяемое в медицине.
Соглашение о реализации этого проекта в 2023 году на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин.
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