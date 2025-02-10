Подмосковный производитель открыл образовательный тур в своём фирменном магазине

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Компания «Мираторг» начала проводить образовательные туры для потребителей в фирменных супермаркетах оптово-розничного формата «Мираторг PRO». Первый такой тур стартовал в городском округе Домодедово, где и был запущен проект, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках тура посетители смогут узнать подробности о продукции, получить советы от экспертов по её приготовлению, а также принять участие в лекциях и мастер-классах по жарке стейков и дегустациях.
В магазинах представлено более 2,5 тысяч товарных позиций, включая мясо свинины, говядины, птицы, ягнятины, розовой телятины, полуфабрикаты, готовые блюда и напитки от партнеров-поставщиков.
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В магазинах представлено более 2,5 тысяч товарных позиций, включая мясо свинины, говядины, птицы, ягнятины, розовой телятины, полуфабрикаты, готовые блюда и напитки от партнеров-поставщиков.
Оптово-розничные супермаркеты находятся рядом с производственными мощностями компании, что обеспечивает быструю поставку товаров прямо с конвейера и возможность предложить их покупателям.
Чтобы принять участие в «гастрономическом путешествии» и записаться на шопинг-тур, свяжитесь с нами по телефону: +7 (916) 098-29-66.
Чтобы принять участие в «гастрономическом путешествии» и записаться на шопинг-тур, свяжитесь с нами по телефону: +7 (916) 098-29-66.
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Дайана Хусинова