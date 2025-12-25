Подмосковный производитель расширит номенклатуру медицинских изделий
Компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» из Сергиево-Посадского городского округа планирует наладить выпуск медицинских игл для косметологии и хирургии. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
По данным компании, потребность российского рынка составляет порядка трёх миллиардов инъекционных игл в год. Предприятие «НТМ» способно произвести треть этого объёма, обеспечив медучреждения России и стран ЕАЭС отечественной продукцией, сопоставимой с мировыми образцами.
«НТМ» входит в структуру концерна ВКО «Алмаз-Антей». Это современное промышленное предприятие по производству изделий из ферритов, специальной керамики, метрического крепежа и медицинских игл.
Читайте также: