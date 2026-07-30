Подмосковный производитель создал игровую площадку для монастырского детсада

30 июля 2026, 18:06

оригинал Фото: компания «Лебер»

Расположенная в Московской области компания «Лебер» установила новую детскую площадку на территории Николо-Сольбинского монастыря в Ярославской области. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Игровое пространство предназначено для воспитанников детсада при обители, где воспитывают 260 детей, находящихся на полном обеспечении монастыря. Создание комфортной среды для их развития, игр и отдыха – одно из важных направлений его работы.

«Центральным элементом площадки стал игровой комплекс «Диспетчерская вышка». Он включает башню, горку из нержавеющей стали, лестницу и спиральный шест. Конструкция изготовлена из влагостойкой фанеры, древесины и металла, что обеспечивает её долговечность и безопасность. Проект реализован в рамках поддержки компанией детских и социальных учреждений», – сообщили в пресс-службе