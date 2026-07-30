Подмосковный производитель создал игровую площадку для монастырского детсада
Расположенная в Московской области компания «Лебер» установила новую детскую площадку на территории Николо-Сольбинского монастыря в Ярославской области. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Игровое пространство предназначено для воспитанников детсада при обители, где воспитывают 260 детей, находящихся на полном обеспечении монастыря. Создание комфортной среды для их развития, игр и отдыха – одно из важных направлений его работы.
«Центральным элементом площадки стал игровой комплекс «Диспетчерская вышка». Он включает башню, горку из нержавеющей стали, лестницу и спиральный шест. Конструкция изготовлена из влагостойкой фанеры, древесины и металла, что обеспечивает её долговечность и безопасность. Проект реализован в рамках поддержки компанией детских и социальных учреждений», – сообщили в пресс-службе
Ранее «Лебер» оборудовал игровую площадку для реабилитационного центра детей с ограниченными возможностями здоровья в Королёве, а также передал игровые комплексы детдомам в Тверской и Ярославской областях.