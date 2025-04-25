Подмосковный производитель спортплощадок начал отправлять продукцию в Белоруссию

Фото: пресс-служба компании «КЕНГУРУ.ПРО»
Компания «КЕНГУРУ.ПРО» отправила первую партию выпушенного оборудования в Белоруссию. Она производит уличное спортивное оборудование в индустриальном парке «Есипово», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Сегодня компания поставляет свои площадки более чем в 70 стран, в том числе в Объединённые Арабские Эмираты, Португалию, Австралию, Японию, Чили, Бразилию и другие.
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«У нас огромный опыт поставок спортивного оборудования по всему миру, независимо от континента. Механизм поставок отработан до тонкостей. Белоруссия для нас – очень важный регион поставки. Основной поток заказов идет от частных клиентов, но мы рассчитываем, что наши спортивные площадки будут интересны и муниципальным организациям для размещения в городских парках, дворах и скверах», – сказал гендиректор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.Как отметили в ведомстве, в течение двух лет компания будет продолжать экспортные поставки в страны ближнего зарубежья, и планирует, что доля Белоруссии составит не менее 50% от всех иностранных запросов.
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Лора Луганская