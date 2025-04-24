Производитель рулонных штор расширяет производство в Щёлкове

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производственно-складской комплекс площадью около 13 тысяч квадратных метров начала строить в индустриальном парке «iЩелково» компания «ЛМ Декор», специализирующаяся на выпуске рулонных штор, в дополнение к уже имеющимся мощностям, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в новый проект составляет 800 миллионов рублей, проект планируется реализовать в течение двух лет. В новом комплексе будет создано не менее 150 рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Запуск нового производства позволит компании не только значительно нарастить объём выпускаемой продукции, но и разнообразить ассортимент, расширив линейку рулонных штор и карнизов.
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Лев Каштанов