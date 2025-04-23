В Подмосковье будут выпускать импортозамещающие запчасти для коробок передач

Фото: пресс-служба компания «ПЕРСПЕКТИВА»
Компания «ПЕРСПЕКТИВА» планирует построить в Краснознаменске предприятие по выпуску автозапчастей для автоматических коробок передач легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания инвестирует в реализацию инвестпроекта 150 млн рублей. Предприятие планируют запустить в 2027 году. На нём будет создано 25 рабочих мест. В двух промышленных корпусах установят производственные линии мощностью до 26 тыс. изделий в год», — поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На производстве станут выпускать продукцию, которая заменит импортные аналоги. Два производственно-складских здания предполагается возвести на одной площадке. Земельный участок регионом предоставил компании в аренду на льготных условиях.
«Общая площадь двух производственно-складских зданий составит 2980 кв. м. Под инвестпроект передано в аренду по льготной арендной ставке 2,6 га с видом разрешённого использования под производственную деятельность», – добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Компания «ПЕРСПЕКТИВА» входит в ГК AVT Group – ведущий поставщик запчастей для ремонта автоматических коробок передач и вариаторов на российском рынке. Продукция компании продаётся по всей России и в странах СНГ.
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Лора Луганская