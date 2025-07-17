Подмосковный производитель выпустил 1,5 млн единиц уличного спортоборудования
Компания «КЕНГУРУ.ПРО» значительно увеличила объёмы выпуска продукции. По итогам первого полугодия текущего года она произвела 1,5 млн единиц уличного спортивного оборудования, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Предприятие работает в индустриальном парке «Есипово».
«Среднемесячный объём выпуска спортоборудования на предприятии достиг 250 тыс. единиц. За первые шесть месяцев этого года выпущено 1,5 млн единиц. При этом в прошлом году компания ежемесячно производила 166 тыс. единиц продукции. Таким образом, объёмы выпуска выросли на 50%. До конца года компания рассчитывает ввести вторую очередь завода в индустриальном парке, что позволит увеличить производственные мощности минимум на 30%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По словам Зиновьевой, компания уже завершила строительство второго завода, где будут выпускать детское и инклюзивное спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями. В ближайшее время начнётся оснащение цехов.
По данным министерства, компания поставляет спортивные уличные площадки более чем в 70 стран, в том числе в ОАЭ, Португалию, Австралию, Японию, Чили, Бразилию и другие государства. В этом году новым рынком сбыта стала Беларусь. Управляющей компанией индустриального парка «Есипово» является Корпорация развития Московской области.