В подмосковные технико-внедренческие ОЭЗ пришли около 190 резидентов
Две из семи действующих российских особых экономических зон технико-внедренческого типа расположены в Московской области. Это ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Исток». На их территории уже привлечено около 190 резидентов, а объём фактических инвестиций составляет 200 млрд рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Речь об этом шла на круглом столе в Совете Федерации на тему «Развитие особых экономических зон технико-внедренческого типа как драйвер инноваций». Участники отметили, что семь особых экономических зон технико-внедренческого типа показывают впечатляющие результаты, способствуя развитию высокотехнологичных производств и инновационной инфраструктуры.
В их число входят ОЭЗ «Технополис Москва» (Москва), «Санкт-Петербург», «Дубна» (Московская область), «Томск» (Томская область), «Иннополис» (Татарстан), «Исток» (Фрязино), а также «Саратов».
«При том, что технико-внедренческих ОЭЗ всего семь, они формируют почти половину всей выручки и созданных рабочих мест на территории особых экономических зон. Это говорит о высокой эффективности такого формата и его ключевой роли в развитии высокотехнологичных производств», – сказал замминистра экономического развития России Святослав Сорокин.Сегодня в ОЭЗ ТВТ зарегистрировано более 570 резидентов, из них 32 – с участием иностранного капитала. Суммарная выручка резидентов превышает 1,75 трлн рублей. Это 43% общего объёма выручки по всем ОЭЗ. А объём инвестиций превысил 764 млрд рублей.
Благодаря деятельности этих зон создано свыше 50 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.