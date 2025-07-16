В подмосковные технико-внедренческие ОЭЗ пришли около 190 резидентов

16 июля 2025, 16:44

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Две из семи действующих российских особых экономических зон технико-внедренческого типа расположены в Московской области. Это ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Исток». На их территории уже привлечено около 190 резидентов, а объём фактических инвестиций составляет 200 млрд рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Речь об этом шла на круглом столе в Совете Федерации на тему «Развитие особых экономических зон технико-внедренческого типа как драйвер инноваций». Участники отметили, что семь особых экономических зон технико-внедренческого типа показывают впечатляющие результаты, способствуя развитию высокотехнологичных производств и инновационной инфраструктуры.



В их число входят ОЭЗ «Технополис Москва» (Москва), «Санкт-Петербург», «Дубна» (Московская область), «Томск» (Томская область), «Иннополис» (Татарстан), «Исток» (Фрязино), а также «Саратов».



«При том, что технико-внедренческих ОЭЗ всего семь, они формируют почти половину всей выручки и созданных рабочих мест на территории особых экономических зон. Это говорит о высокой эффективности такого формата и его ключевой роли в развитии высокотехнологичных производств», – сказал замминистра экономического развития России Святослав Сорокин.