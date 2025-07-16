В Подмосковье стартовало производство пищевых контейнеров за 1,2 млрд рублей
В Дмитровском городском округе запустили производство алюминиевых пищевых контейнеров. Проект реализовало предприятие «РУСАЛ-Саянская Фольга» – крупнейший производитель бытовой фольги на российском рынке, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестиции предприятия в расширение производства превышают 1,2 млрд рублей. Мощность запущенной производственной линии пищевых контейнеров – 1,2 тыс. тонн переработки фольги в год. Это позволит ежегодно создавать 185 млн контейнеров», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Сейчас на предприятии производят контейнеры 10 видов, а в дальнейшем ассортимент может быть увеличен. Компания также выпускает фольгу под брендами Sayana, «Саянская фольга» и «Саяночка».