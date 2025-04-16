Подмосковный психолог Лыков рассказал, как помочь ребёнку справиться со стрессом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В НИКИ детства родителям дали советы, как помочь ребёнку преодолеть стресс. Существует два вида стресса: положительный, который не наносит вреда организму и именуется эустрессом, и отрицательный – дистресс, вызванный негативным воздействием.
«Эустресс – полезный стресс, который активизирует физические и мыслительные ресурсы, помогает справляться с трудностями. А вот длительное пребывание в состоянии дистресса может привести к истощению сил, нанести вред физическому и психологическому здоровью. У ребёнка дистресс могут вызвать чрезмерные физические нагрузки и эмоциональные переживания – смена школы, переезд, отношения в семье и многие другое», – пояснил психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Понять, есть ли у ребёнка дистресс, можно, сравнив его настроение, уровень активности и открытости сейчас и, например, неделю назад. Если ребёнок стал меньше делиться переживаниями и ведёт себя замкнуто, это может сигнализировать о переходе его тела и психики в режим экономии энергии.
«Предложите ребёнку свою помощь, но не настаивайте: «Я вижу, что что-то происходит, и беспокоюсь за тебя. Могу я чем-то помочь?» Так он поймёт, что его проблемы важны для вас. Если ребёнок поделился своими сложностями, обсудите план их устранения. Если же он молчит или вы не можете решить проблему, просто будьте рядом», – посоветовал Лыков.В стрессе человек часто зацикливается на негативе. Можно помочь ребёнку сменить акцент с плохого на хорошее.
«Хвалите его за успехи, выражайте одобрение и, конечно, любите своих детей. Не забывайте, что самая сильная защита от стресса – искренняя и безусловная любовь», – отметил специалист.Он также рекомендовал не отказываться от помощи психологов в сложных ситуациях.
Как напомнили в Минздраве Подмосковья, 16 апреля отмечается День осведомлённости о стрессе.
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