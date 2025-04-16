Портал «Стань мамой в Подмосковье» посетили более 250 тыс. раз

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
За два года работы портал «Стань мамой в Подмосковье» посетили 253 тыс. раз. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Сервис позволяет женщинам узнать о роддомах и перинатальных центрах Московской области, оставить отзыв о них. Будущие мамы могут найти на портале информацию о подарочном наборе для новорождённых, получить онлайн-консультацию врача, записаться на приём и прочитать полезные советы по беременности», – рассказали в ведомстве.Кроме того, на портале собрана вся необходимая информация от планирования беременности до родов. Посетить портал можно по ссылке.
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Лора Луганская