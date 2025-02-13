Подмосковный психолог рассказал о влиянии стресса на здоровье сердца

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Забота о здоровье сердца включает в себя общепризнанные правила, такие как отказ от курения и алкоголя, регулярная физическая активность, сбалансированное питание и избегание стрессов. Однако не всегда люди осознают, насколько вредными могут быть постоянные переживания и тревоги, которые постепенно ухудшают состояние сердца. О взаимосвязи стресса и сердечно-сосудистых заболеваниях рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.
«Дело в том, что хронический стресс стимулирует выброс гормона кортизола. А он, в свою очередь, способствует накоплению висцерального жира, повышает уровень "плохого" холестерина и провоцирует воспалительные процессы. А эти состояния увеличивают риск атеросклероза, то есть сужения сосудов», — сообщила Жеравова.Врач добавила, что хроническое сужение сосудов может вызвать различные патологии сердца, включая инфаркт и инсульт.
Кроме того, она
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
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Дайана Хусинова