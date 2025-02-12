В Подмосковье с начала года запустили уже 11 единиц тяжёлой медицинской техники

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В стационаре №4 Ногинской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Он был закуплен благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьёва, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сегодня новый рентген-аппарат заработал в Ногинской больнице. На его закупку было направлено более 29 млн рублей. На этой неделе начал работу такой же аппарат в Клинской больнице, а всего с начала года в регионе запустили уже 11 единиц тяжелой медтехники более чем на 286 млн рублей», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Он напомнил, что современное медицинское оборудование необходимо для более точной и качественной диагностики.
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Лора Луганская