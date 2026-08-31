Подмосковный пятиборец Егор Громадский выиграл три медали чемпионата мира
Егор Громадский из Московской области завоевал три медали на чемпионате мира по современному пятиборью. В его активе – золотая и две серебряные награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Громадский представляет областное Училище олимпийского резерва №3.
«В составе мужской сборной России он стал победителем командного зачёта. Российские пятиборцы опередили сборные Египта и Франции. В личном первенстве Егор взял серебро. Участники соревновались в фехтовании, преодолении полосы препятствий, плавании и лазер-ране. Помимо этого, Громадский выиграл серебряную медаль в мужской эстафете в паре с Андреем Бобровым», – отметили в ведомстве.Таким образом, подмосковный пятиборец завершил чемпионат мира с тремя медалями: золотой и двумя серебряными.
Чемпионат мира по современному пятиборью проходил в китайском Гуйяне. В программу вошли пять дисциплин: фехтование, плавание, полоса препятствий, а также комбинированная дисциплина – бег и стрельба.