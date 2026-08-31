Подмосковный пятиборец Егор Громадский выиграл три медали чемпионата мира

31 августа 2026, 13:08

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Егор Громадский из Московской области завоевал три медали на чемпионате мира по современному пятиборью. В его активе – золотая и две серебряные награды, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Громадский представляет областное Училище олимпийского резерва №3.

«В составе мужской сборной России он стал победителем командного зачёта. Российские пятиборцы опередили сборные Египта и Франции. В личном первенстве Егор взял серебро. Участники соревновались в фехтовании, преодолении полосы препятствий, плавании и лазер-ране. Помимо этого, Громадский выиграл серебряную медаль в мужской эстафете в паре с Андреем Бобровым», – отметили в ведомстве.