Подмосковный речной транспорт с начала сезона перевёз более 12 тыс. пассажиров

11 июля 2025, 19:41

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Более 12,6 тыс. пассажиров с 1 мая воспользовались речным транспортом в Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Водные маршруты работают в Коломне, Лыткарине и Серпухове.





Так, в Серпухове с начала сезона по рекам проплыли более 4,2 тыс. человек, в Лыткарине — около 7 тыс., в Коломне — порядка 1,5 тыс.



«В Лыткарине от одноимённого причала до деревни Андреевское Ленинского округа курсирует катер «Стриж», который преодолевает 800 м за пять минут. Он будет ходить до 20 ноября. В Коломне теплоход «Москва-108» следует от причала «Бочманово» до причала «Притыка». Длина маршрута – 24 км, время в пути – полтора часа. В Серпухове теплоход «Зуша» доставляет пассажиров от причала «Серпухов» до причала «Сады». 4 км катер преодолевает за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября», – отметили в ведомстве.