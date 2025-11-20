На автодороге у деревни Юрлово обеспечат безопасность движения

20 ноября 2025, 20:11

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Представители руководства Химок провели выездную администрацию в Кутузовском. Сотрудники профильных управлений, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и окружные депутаты приняли 65 обращений, сообщила глава городского округа Елена Землякова.





Жительница деревни Юрлово Елена Надеждина попросила установить дорожные знаки «Ограничение скорости» на участке от ул. Полевой до выезда на Пятницкое шоссе. По словам женщины, водители постоянно превышают там скорость и создают опасность для пешеходов.



«Обсудили с заявительницей все детали. Проанализируем дорожную ситуацию на участке Пятницкого шоссе в районе выезда из деревни в направлении Москвы. Подготовим обращение в Минтранс Московской области об установке камер фотовидеофиксации. Вынесем на Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации вопрос об установке дорожных знаков. Помимо этого, восстановим в деревне искусственные дорожные неровности», – рассказала Землякова.