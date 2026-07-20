Подмосковный рентгенолаборант разъяснила важность диспансеризации для курильщиков
Некоторые воспринимают профилактические осмотры как формальность, но это единственный способ выявить болезнь до появления первых симптомов. Особенно это касается курильщиков, предупредила рентгенолаборант Чеховской больницы Валентина Тарбаева.
Она назвала табакокурение одним из ключевых факторов развития хронических неинфекционных заболеваний, которые приводят к инвалидности и преждевременной смертности.
«Курение более чем в десять раз повышает риск хронической обструктивной болезни лёгких. Самую большую опасность представляет бессимптомное течение болезни. Утреннее покашливание человек часто списывает на бронхит курильщика, не подозревая, что в лёгких уже происходят необратимые изменения», – отметила Тарбаева, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Московской области.
На начальном этапе диспансеризации проводится анкетирование, позволяющее оценить факторы риска, в том числе длительность и интенсивность курения. В кабинете профилактики фельдшер измеряет давление, назначает анализ на уровень холестерина и рассчитывает сердечно-сосудистый риск с учётом вредной привычки.
«Даже при хорошем самочувствии мы направляем всех пациентов на флюорографию. Это помогает обнаружить скрытые нарушения на ранней стадии. При этом отказ от курения остаётся важнейшим шагом: чем раньше человек начинает заботиться о здоровье, тем больше у него шансов сохранить активность и бодрость на долгие годы», – добавила рентгенолаборант.Итоги обследований появятся в личном кабинете пациента на портале госуслуг или региональном портале здравоохранения. Получить консультацию врача по результатам диспансеризации можно с помощью телемедицинской консультации. Запись доступна по номеру 122.
Если на первом этапе диагностики здоровья обнаружат отклонения, с пациентом свяжется специалист и назначит дополнительные обследования.