Подмосковный рентгенолаборант разъяснила важность диспансеризации для курильщиков

20 июля 2026, 14:53

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Некоторые воспринимают профилактические осмотры как формальность, но это единственный способ выявить болезнь до появления первых симптомов. Особенно это касается курильщиков, предупредила рентгенолаборант Чеховской больницы Валентина Тарбаева.





Она назвала табакокурение одним из ключевых факторов развития хронических неинфекционных заболеваний, которые приводят к инвалидности и преждевременной смертности.

«Курение более чем в десять раз повышает риск хронической обструктивной болезни лёгких. Самую большую опасность представляет бессимптомное течение болезни. Утреннее покашливание человек часто списывает на бронхит курильщика, не подозревая, что в лёгких уже происходят необратимые изменения», – отметила Тарбаева, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Московской области.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Даже при хорошем самочувствии мы направляем всех пациентов на флюорографию. Это помогает обнаружить скрытые нарушения на ранней стадии. При этом отказ от курения остаётся важнейшим шагом: чем раньше человек начинает заботиться о здоровье, тем больше у него шансов сохранить активность и бодрость на долгие годы», – добавила рентгенолаборант.