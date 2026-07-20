Рузские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль через несколько проколов

20 июля 2026, 13:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Рузской больницы выявили у пациентки опухоль, занимавшую почти всю брюшную полость и малый таз. Операцию удалось провести лапароскопическим методом, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Размер новообразования соответствовал величине плода на 26-й неделе беременности. Для его удаления понадобилось лишь несколько небольших проколов.

«В ходе операции мы откачали около 4000 миллилитров содержимого кистомы и удалили опухоль. При таких крупных образованиях лапароскопический доступ считается технически сложным, но именно он позволяет снизить травматичность лечения, сократить время восстановления и скорее вернуть пациента к привычной жизни», – пояснила заведующая гинекологическим отделением, врач-акушер-гинеколог Рузской больницы Елена Медведева.