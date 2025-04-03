В Подмосковье подали уже более 18 тыс. онлайн-заявлений на запись в школу

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Запись в школу открылась на портале госуслуг Московской области 1 апреля, за два дня этой услугой воспользовались более 18 тысяч раз, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга «Запись в школу» размещена в разделе «Образование», подразделе «Образование детям». Записаться можно также через приложение «Добродел». Заявки принимаются до 30 июня. В этот период ребёнка можно записать в первый класс по месту регистрации, а также оформить запись детей с льготным правом зачисления», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что тем, кто уже написал заявление на перевод ребёнка из детского сада в школу в рамках одного образовательного комплекса, оформлять онлайн-заявку не нужно.
Запись детей в школу не по месту регистрации откроется 6 июля.
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