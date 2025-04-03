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В Подмосковье подали уже более 18 тыс. онлайн-заявлений на запись в школу

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

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Запись в школу открылась на портале госуслуг Московской области 1 апреля, за два дня этой услугой воспользовались более 18 тысяч раз, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга «Запись в школу» размещена в разделе «Образование», подразделе «Образование детям». Записаться можно также через приложение «Добродел». Заявки принимаются до 30 июня. В этот период ребёнка можно записать в первый класс по месту регистрации, а также оформить запись детей с льготным правом зачисления», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что тем, кто уже написал заявление на перевод ребёнка из детского сада в школу в рамках одного образовательного комплекса, оформлять онлайн-заявку не нужно.

Запись детей в школу не по месту регистрации откроется 6 июля.

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В Подмосковье хирурги прооперировали мужчину с жабрами
03 апреля 2025, 11:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

26-летнего мужчину с аномальным развитием жаберной щели прооперировали врачи Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил с крупной опухолью на шее. Он рассказал, что заметил появление припухлости несколько лет назад. Опухоль постепенно росла, но к врачу мужчина обратился, только когда новообразование стало доставлять ощутимый дискомфорт. Исследование показало, что опухоль является доброкачественной и представляет из себя капсулу с жидкостным содержимым.

«Причиной появление опухоли оказалось нарушение эмбрионального развития — сохранение жаберной щели. На КТ мы обнаружили крупное кистозное образование: 8х5х5 сантиметров. Киста давила на пищевод и на сосуды, затрудняя кровоток к мозгу. Мы аккуратно выделили образование среди окружающих кровеносных сосудов и удалили. Фрагменты образования отправили на гистологическое исследование», — сказал заместитель главврача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.
Операция прошла успешно, спустя несколько дней после неё пациента выписали домой.

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#медицина
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Жители Подмосковья получили возможность отказаться от бумажных платёжек за ЖКУ
03 апреля 2025, 11:16

Фото: медиасток.рф

Пилотный проект по отказу от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг в пользу электронных стартовал в Московской области, отказ можно оформить через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Многие жители Московской области уже перешли на электронные квитанции, но до сих пор получают их дубликаты в бумажном виде, хотя иногда заглядывают в почтовый ящик только несколько раз в год. Теперь на региональном портале госуслуг появилась возможность полностью отказаться от бумаги и перейти на электронные платежки за ЖКУ», — сказала глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.
Для отказа от бумажных квитанций жителю Подмосковья нужно авторизоваться на областном госпортале и на странице сервиса дать согласие на получение единого платёжного документа (ЕПД) в электронном виде. Электронные квитанции начнут поступать в личный кабинет пользователя со следующего месяца.

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Спасатели напомнили жителям Подмосковья о правилах использования огнетушителей
03 апреля 2025, 10:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактические рейды по пожарной безопасности проводят в Подмосковье работники Мособлпожспаса, особое внимание они уделяют вопросам, связанным с огнетушителями, сообщает пресс-служба ведомства.
«Огнетушители должны быть легко доступны и устойчивы, чтобы они не могли упасть или повредиться. Огнетушители нельзя закрывать вещами, так как это может усложнить их использование во время пожара. Кроме того, эти устройства нельзя хранить вблизи от печей, батарей, духовок и плит, в неотапливаемом помещении и в местах, доступных для детей», — говорится в сообщении.
Спасатели также рассказали о правилах использования разных видах огнетушителей. Например, пенным огнетушителем не рекомендуется тушить электроприборы, так как пена проводит электричество. А при применении углекислотного огнетушителя нужно следить за тем, чтобы тушащее вещество не попало на кожу.

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#подмосковье
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Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали соревнований по пулевой стрельбе
03 апреля 2025, 10:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области выиграли золотую и серебряную медали на первенстве России по пулевой стрельбе, а также серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую медаль первенства России завоевала команда юниоров до 19 лет «Московская область-1» в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м». В составе команда выступали Степан Ермолаев, Иван Колесник и Тимофей Алейников», — говорится в сообщении.
Тимофей Алейников также поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в личном зачёте в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м» на первенстве страны. Кроме того, на всероссийских соревнованиях он завоевал серебро в дисциплине винтовка малокалиберная 50 м, три положения» и бронзовую медаль в дисциплине «винтовка малокалиберная 50 м, лёжа».

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Одинцовскому округу передали девять школьных автобусов
03 апреля 2025, 09:53

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Девять автобусов для подвоза в школы детей из отдалённых населённых пунктов получил в собственность от Московской области Одинцовский городской округ, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Автобусы марки ПАЗ на 31 место каждый поступили в распоряжение Успенской школы, Зареченской школы и школы «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова. Всего на новых автобусах к месту учёбы смогут подвозить более 560 школьников», — говорится в сообщении.
В частности, школе «КвантУм» передали пять автобусов, а Зареченской и Успенской школам — по два.

Всего с начала года министерство имущественных отношений Московской области оформило передачу 47 школьных автобусов в собственность муниципалитетов региона.

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