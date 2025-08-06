Подмосковный робот-помощник по ЖКХ «Женя» принял 310 тысяч звонков
Голосового помощника по вопросам ЖКХ «Женю» запустили в Московской области в ноябре 2023 года. За время своей работы он отметил уже на 310 тысяч звонков. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Чаще всего обращения, которые принимал «Женя», касались электричества — более 11.7 тыс. звонков, водоснабжения — свыше 8,5 тыс. звонков и отопления (более 4,7 тыс. звонков).
«Звонки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства «Женя» принимает круглосуточно по номеру 122, добавочный 4», — отмечается в сообщении.Полученные запросы робот направляет в Единую диспетчерскую службу, может соединить звонящего с оператором, проконсультировать по срокам плановых отключений и завершения ремонтных работ при авариях, рассказать о счётчиках и платежах.