Подмосковный робот-помощник по ЖКХ «Женя» принял 310 тысяч звонков

06 августа 2025, 16:46

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Голосового помощника по вопросам ЖКХ «Женю» запустили в Московской области в ноябре 2023 года. За время своей работы он отметил уже на 310 тысяч звонков. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Чаще всего обращения, которые принимал «Женя», касались электричества — более 11.7 тыс. звонков, водоснабжения — свыше 8,5 тыс. звонков и отопления (более 4,7 тыс. звонков).





«Звонки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства «Женя» принимает круглосуточно по номеру 122, добавочный 4», — отмечается в сообщении.