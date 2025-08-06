В Минтрансе Подмосковья рассказали, как пополнить карты «Стрелка» и «Тройка»
Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» в Подмосковье можно оплатить проезд в автобусах компании «Мострансавто». О том, где можно приобрести эти карты и как их пополнять, рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Карту «Стрелка» можно купить в кассах на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто», в железнодорожных кассах ЦППК и МТППК, в отделениях «Почты России» и в некоторых отделениях Сбера.
«Полный список точек продажи «Стрелки» размещён на интерактивной карте на сайте strelkacard.ru», — говорится в сообщении.Пополнить баланс «Стрелки» можно там же, где она продаётся. Кроме того, доступно онлайн-пополнение — в мобильном приложении карты, через «Сбербанк. Онлайн» или через личный кабинет на сайте «Стрелка. Поехали!».
«Тройку» продают и пополняют в кассах и терминалах столичного метро, в автоматах Мосгортранса, в кассах ЦППК, МЦК и МТ ППК. Функция пополнения есть в банкоматах ВТБ и терминалах «Аэроэкспресс», «Московского кредитного банка» и «Элекснет». Пополнить «Тройку» тоже можно онлайн — можно в приложениях «Сбербанк Онлайн», «Метро Москвы», «СуперТройка», «Мой умный город» и на сайте «Миллион призов».
Оплатить поездку по карте «Тройка» в Подмосковье можно по тарифу «Кошелёк».