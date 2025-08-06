В Минтрансе Подмосковья рассказали, как пополнить карты «Стрелка» и «Тройка»

06 августа 2025, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» в Подмосковье можно оплатить проезд в автобусах компании «Мострансавто». О том, где можно приобрести эти карты и как их пополнять, рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Карту «Стрелка» можно купить в кассах на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто», в железнодорожных кассах ЦППК и МТППК, в отделениях «Почты России» и в некоторых отделениях Сбера.





«Полный список точек продажи «Стрелки» размещён на интерактивной карте на сайте strelkacard.ru», — говорится в сообщении.