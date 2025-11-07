Подмосковный робот Светлана 1,7 млн раз с начала года напомнил о записи к врачу

07 ноября 2025, 17:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Работающий в Московской области помощник на основе искусственного интеллекта робот Светлана уже свыше 1,7 млн раз напомнил о записи к врачу. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Светлана помогает вызвать врача на дом, записаться к специалисту, отменить или перенести запись. Кроме того, она выполняет исходящие вызовы, напоминая о визите к врачу и продлении электронных рецептов на льготные лекарства.

«Робот звонит пациентам перед визитом в поликлинику и просит подтвердить или отменить запись. Это позволяет контролировать расписание, так как при отмене на освободившееся время может записаться другой пациент. С начала года Светлана напомнила пациентам о записи к врачу более 1,7 млн раз. Около 585 000 человек подтвердили или отменили запись», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.