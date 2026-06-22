Подмосковный робот Светлана подтвердил или отменил свыше 1,4 млн записей к врачу
Жители Московской области с начала года подтвердили или отменили 1,4 млн записей к врачу с помощью голосового помощника Светланы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Сервис на основе искусственного интеллекта записывает на приём к специалисту, оформляет вызов врача на дом, напоминает о продлении электронного рецепта на льготное лекарство.
«За день до приёма Светлана напоминает пациенту о визите к специалисту. Если планы изменились, он может отменить или перенести запись во время телефонного разговора. Тогда на освободившееся время смогут записаться другие пациенты. С начала года с помощью этого робота жители Подмосковья подтвердили или отменили более 1,4 млн записей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в министерстве, звонки осуществляются с номера +7 (498) 550-31-35.
Записаться на приём к врачу можно также через чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал госуслуг «Здоровье» или приложение «Добродел Здоровье».