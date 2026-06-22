Подмосковный робот Светлана подтвердил или отменил свыше 1,4 млн записей к врачу

22 июня 2026, 17:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области с начала года подтвердили или отменили 1,4 млн записей к врачу с помощью голосового помощника Светланы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.







Сервис на основе искусственного интеллекта записывает на приём к специалисту, оформляет вызов врача на дом, напоминает о продлении электронного рецепта на льготное лекарство.

«За день до приёма Светлана напоминает пациенту о визите к специалисту. Если планы изменились, он может отменить или перенести запись во время телефонного разговора. Тогда на освободившееся время смогут записаться другие пациенты. С начала года с помощью этого робота жители Подмосковья подтвердили или отменили более 1,4 млн записей», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.