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В Щёлкове прооперировали новорождённого в первый день жизни

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковского перинатального центра провели операцию новорождённому в первый день жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.



В клинике родился ребёнок с врождённым пороком развития, когда органы брюшной полости выходят за пределы живота через пупочное кольцо. Заболевание выявили на 21-й неделе беременности.

Специалисты разработал индивидуальный план ведения беременности и родов. Они приняли решение сделать женщине кесарево сечение на 41-й неделе беременности.

«Сразу после рождения младенца перевели в реанимацию для предоперационной подготовки. Было решено провести хирургическое лечение в первые сутки жизни. Вмешательство заняло 45 минут. Мы погрузили петли кишечника в брюшную полость, иссекли грыжевой мешок и выполнили пластику пупочного кольца. В ходе операции был выявлен дивертикул Меккеля – выпячивание стенки кишки, проведена резекция», – рассказала заместитель главврача по педиатрической помощи Людмила Малютина.
Шесть дней малыш находился в реанимации. После полной стабилизации жизненно важных функций его перевели в отделение патологии новорождённых и поместили под медицинское наблюдение.

Как отметили в министерстве, путь ребёнка от рождения до выписки занял две недели. Как отмечают хирурги, функция желудочно-кишечного тракта будет полностью сохранена.

Благодаря своевременной пренатальной диагностике и слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей ребёнка выписали домой после полного восстановления.
Лора Луганская

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