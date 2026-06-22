В Щёлкове прооперировали новорождённого в первый день жизни
Врачи Щёлковского перинатального центра провели операцию новорождённому в первый день жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В клинике родился ребёнок с врождённым пороком развития, когда органы брюшной полости выходят за пределы живота через пупочное кольцо. Заболевание выявили на 21-й неделе беременности.
Специалисты разработал индивидуальный план ведения беременности и родов. Они приняли решение сделать женщине кесарево сечение на 41-й неделе беременности.
«Сразу после рождения младенца перевели в реанимацию для предоперационной подготовки. Было решено провести хирургическое лечение в первые сутки жизни. Вмешательство заняло 45 минут. Мы погрузили петли кишечника в брюшную полость, иссекли грыжевой мешок и выполнили пластику пупочного кольца. В ходе операции был выявлен дивертикул Меккеля – выпячивание стенки кишки, проведена резекция», – рассказала заместитель главврача по педиатрической помощи Людмила Малютина.Шесть дней малыш находился в реанимации. После полной стабилизации жизненно важных функций его перевели в отделение патологии новорождённых и поместили под медицинское наблюдение.
Как отметили в министерстве, путь ребёнка от рождения до выписки занял две недели. Как отмечают хирурги, функция желудочно-кишечного тракта будет полностью сохранена.
Благодаря своевременной пренатальной диагностике и слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей ребёнка выписали домой после полного восстановления.