В Щёлкове прооперировали новорождённого в первый день жизни

22 июня 2026, 16:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковского перинатального центра провели операцию новорождённому в первый день жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В клинике родился ребёнок с врождённым пороком развития, когда органы брюшной полости выходят за пределы живота через пупочное кольцо. Заболевание выявили на 21-й неделе беременности.



Специалисты разработал индивидуальный план ведения беременности и родов. Они приняли решение сделать женщине кесарево сечение на 41-й неделе беременности.

«Сразу после рождения младенца перевели в реанимацию для предоперационной подготовки. Было решено провести хирургическое лечение в первые сутки жизни. Вмешательство заняло 45 минут. Мы погрузили петли кишечника в брюшную полость, иссекли грыжевой мешок и выполнили пластику пупочного кольца. В ходе операции был выявлен дивертикул Меккеля – выпячивание стенки кишки, проведена резекция», – рассказала заместитель главврача по педиатрической помощи Людмила Малютина.