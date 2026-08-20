Как принять участие в выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы: форматы голосования и партии

20 августа 2026, 13:25

На выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы будет доступно ДЭГ

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

С 18 по 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы. Жители Подмосковья смогут выбрать удобный формат голосования, а в четырех городских округах региона одновременно пройдут муниципальные выборы.





Проведение выборов в течение трех дней одобрил Центризбирком. По словам её председателя Эллы Памфиловой, такой формат повышает удобство для избирателей и одновременно служит дополнительной мерой безопасности. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым единым днем голосования было назначено 20 сентября.



Жители Московской области смогут проголосовать непосредственно на участке, воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) или отдать голос на дому. Последняя возможность предусмотрена для тех, кто по уважительной причине не способен самостоятельно прийти на избирательный участок. В частности, это касается граждан с инвалидностью, проблемами со здоровьем или тех, кто осуществляет уход за нуждающимися.



Избирательные участки будут открыты все три дня с 08:00 до 20:00. Для получения бюллетеня понадобится паспорт.



Если избиратель не может лично прийти на участок, ему необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию и подать устное или письменное заявление. Сделать это можно с 10 сентября и до 14:00 20 сентября. После этого представители комиссии приедут к гражданину домой и организуют голосование.



Для участия в ДЭГ потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и регистрация в системе в предусмотренные сроки. В большинстве регионов заявления принимаются с 3 по 14 сентября. Для жителей Москвы предварительная регистрация не нужна. Электронное голосование будет доступно на протяжении всех трех дней.



При возникновении проблем с использованием ДЭГ избиратель сможет обратиться в территориальную избирательную комиссию. Если после этого гражданин решит проголосовать лично, сотрудники комиссии сначала проверят, не воспользовался ли он ранее электронным голосованием. При отсутствии такой отметки избирателю выдадут бумажный бюллетень.



Жители, которые в дни выборов будут находиться в другом месте, смогут заранее оформить включение в список избирателей по месту пребывания. Заявление принимается через «Госуслуги», в МФЦ и территориальной избирательной комиссии. С 9 по 14 сентября дополнительно обратиться с ним можно будет в участковую комиссию.



Выборы депутатов Государственной думы пройдут по смешанной системе. Из 450 мандатов 225 распределят между кандидатами, выдвинутыми по партийным спискам, еще 225 депутатов изберут в одномандатных округах.



В кампании участвуют 11 политических партий. В их числе пять парламентских — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».



Парламентские партии и политические объединения, представленные в региональных законодательных собраниях, получили возможность выдвигать кандидатов без сбора подписей.



Московская областная дума также будет формироваться по смешанной системе. 25 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 25 мандатов распределят между кандидатами из территориальных партийных списков. Таким образом, избиратели смогут одновременно проголосовать за конкретного кандидата и поддержать политическую партию.





«Впереди у нас большая отчетная кампания перед избирателями. В начале следующего года депутаты расскажут о том, что удалось сделать. Но главное — вместе с жителями определят приоритеты развития каждого муниципалитета», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.