В Долгопрудном сосудистые хирургии спасли пациента от повторного инсульта
Врачи Долгопрудненской клинической больницы спасли мужчину от повторного инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Долгопрудный.
В отделение сосудистой хирургии после перенесённых ишемических инсультов поступил 69-летний местный житель. При обследовании у него обнаружили серьёзные патологии сонной артерии, снабжающей кровью головной мозг.
«Это поражение артерии уже стало для мужчины причиной перенесённых инсультов и продолжало угрожать им в недалёком будущем. Пациенту успешно выполнили сложнейшую операцию. Её провела сердечно-сосудистый хирург Мадина Магомедова под руководством заведующего отделением сосудистой хирургии Алексея Варина», – рассказали в пресс-службе.Действия врачей оказались своевременными. Больному выпрямили артерию и восстановили кровоснабжение головного мозга. Пациента в удовлетворительном состоянии уже выписали на амбулаторное лечение.