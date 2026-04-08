В Долгопрудном сосудистые хирургии спасли пациента от повторного инсульта

08 апреля 2026, 14:00

Врачи Долгопрудненской клинической больницы спасли мужчину от повторного инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Долгопрудный.





В отделение сосудистой хирургии после перенесённых ишемических инсультов поступил 69-летний местный житель. При обследовании у него обнаружили серьёзные патологии сонной артерии, снабжающей кровью головной мозг.

«Это поражение артерии уже стало для мужчины причиной перенесённых инсультов и продолжало угрожать им в недалёком будущем. Пациенту успешно выполнили сложнейшую операцию. Её провела сердечно-сосудистый хирург Мадина Магомедова под руководством заведующего отделением сосудистой хирургии Алексея Варина», – рассказали в пресс-службе.