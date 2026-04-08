Жителям Подмосковья доступна бесплатная проверка репродуктивного здоровья
В Московской области граждане могут пройти бесплатное обследование репродуктивной системы по полису ОМС в своей поликлинике, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Для женщин предусмотрены консультация акушера-гинеколога, цитологический мазок, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также анализ на ВПЧ. Мужчины получают консультацию уролога; при необходимости врач назначает дополнительные исследования: спермограмму, УЗИ предстательной железы и тесты на инфекции.
Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, своевременная диагностика помогает предотвратить многие заболевания и укрепляет благополучие семей. С начала года процедуру прошли уже около 200 тысяч жителей.
Обследование доступно для граждан в возрасте от 18 до 49 лет. Для записи потребуются паспорт и полис ОМС. Обратиться можно в поликлинику по месту прикрепления, а также через портал «Здоровье», телефон 122, инфомат в медучреждении или чат-бота в МАХ.
