Терапевт из Видного Тен назвала самые здоровые маринады для шашлыка

Традиционный майонез или уксус – не лучшие помощники здоровью в шашлычный сезон. Неправильный маринад может во много раз усилить нагрузку на организм, предупредила врач-терапевт Видновской больницы Зарема Тен.





По словам медика, сама по себе жарка на углях несёт риск из-за образования канцерогенов в подгоревшей корочке. А некачественный маринад только усугубляет вред.

«Есть несколько ингредиентов, от которых лучше отказаться, чтобы не навредить здоровью. Так, майонез при нагреве на открытом огне приобретает канцерогенные свойства и сильно нагружает печень. Избыток калорий в сочетании с жирным мясом – настоящий вызов для пищеварения. Откажитесь и от уксуса: эта агрессивная кислота раздражает слизистую желудка и может обострить гастрит или язву. К тому же уксус часто делает мясо жёстким и сухим», – рассказала врач, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.

«Попробуйте замариновать шашлык в газированной воде с луком и специями. Углекислый газ смягчит волокна, делая шашлык нежным внутри с румяной корочкой снаружи. Также можно использовать кефир и зелень, которые способствуют ферментации мяса, что облегчает его переваривание. Подобный вариант идеален для свинины и курицы», – сказала Тен.