Масштабный флешмоб объединил подмосковных росгвардейцев
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Росгвардейцы провели масштабный флешмоб, посвящённый 10-летию со Дня образования ведомства и 215-й годовщине войск правопорядка. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области. На одной из площадок региона 30 патрульных автомобилей вневедомственной охраны выстроились в символичную надпись «10 лет».
«Свет фар, чёткая геометрия построения и слаженность действий участников создали яркий визуальный образ, олицетворяющий единство, преемственность традиций и уверенное движение вперёд. 10 лет – значительный рубеж. За это время ведомство укрепило позиции в обеспечении правопорядка, общественной безопасности и защите интересов государства», – отметили в пресс-службе.
Акция объединила росгвардейцев, для которых юбилейная дата стала не просто поводом для праздника, а важным этапом осмысления пройденного служебного пути.