Подмосковный самбист Солдатенков стал чемпионом Европы

Фото: пресс-служба Международной федерации самбо
Степан Солдатенков из городского округа Королёв завоевал золото чемпионата Европы по самбо в кипрском Лимассоле. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Солдатенков выступал в спортивном самбо в весовой категории свыше 98 кг. В финальной схватке он одолел представителя Румынии Натеа Илие. Всего в копилке сборной России на чемпионате – 13 медалей: восемь золотых, две серебряные и три бронзовые. Такой результат позволил россиянам занять первое место в медальном зачёте», – отметили в ведомстве.Там добавили, что турнир проходил в дисциплинах «спортивное мужское самбо», «спортивное женское самбо» и «боевое мужское самбо». В соревнованиях участвовали представители 26 стран.
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Лора Луганская