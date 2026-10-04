Подмосковный шашист Иван Илясов стал чемпионом России

04 октября 2026, 12:21

Иван Илясов (Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья)

Представитель Московской области Иван Илясов завоевал золотую медаль на чемпионате России по русским шашкам среди мужчин в классической программе, который прошёл с 19 сентября по 1 октября в Сочи. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.







В соревновании участвовали 45 спортсменов из 23 российских регионов. Иван Илясов из Щёлково набрал 16 очков за 11 туров и стал победителем. Трое участников закончили турнир с одинаковым результатом, и дополнительные показатели помогли определить места в тройке лидеров. Таким образом, первое место на чемпионате России завоевал подмосковный гроссмейстер.



Сборная Московской области, в которую вошли гроссмейстеры Иван Илясов и Николай Макаров, а также мастер спорта Вячеслав Суховой, заняла третье место в командном зачёте чемпионата России среди мужчин.





Иван Илясов, воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва Щёлково, тренируется под началом Сергея Парфёнова. В октябре 2025 года ему присвоили звание гроссмейстера России. В 2026 году он завоевал бронзовую медаль на I этапе Кубка мира и серебряную медаль на первенстве Европы среди молодёжи, которое проходило в турецком городе Кемер.



Чемпионат России по русским шашкам среди мужчин состоялся в Сочи, Краснодарский край, в рамках федеральной программы «Спорт России».



