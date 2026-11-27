27 ноября 2026, 18:30

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Очистные сооружения, построенные рядом с посёлком Сергиевский округа Коломна более 50 лет назад, реконструируют. Завершить работы планируют в будущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время реконструкция выполнена уже на 75%.





«Сейчас на очистных сооружениях проводят гидроиспытания и готовят к монтажу оборудование на вторичных отстойниках. Продолжаются работы на площадке насосной станции и компостирования осадка, а также в цехе доочистки. На объекте заняты 215 человек, используются 25 единиц техники», — говорится в сообщении.