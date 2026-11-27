Обманутые жители Подмосковья в октябре отдали мошенникам более 120 млн рублей
Жители Московской области в течение октября потеряли от действий мошенников свыше 120 миллионов рублей. В некоторых случаях жертвами схем аферистов становились целые семьи.
Такие данные привели в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья. Там назвали топ-5 самых крупных мошенничеств прошедшего месяца.
Одинцовская школьница передала мошенникам 45 038 612 рублей. Злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ, звонили несовершеннолетней с неизвестных номеров. Несколько дней они тщательно втирались в доверие к жертве. В итоге под предлогом защиты денег её родителей они убедили девочку взять хранившиеся дома деньги и передать незнакомцу в Москве.
Жительница Люберец лишилась 27 900 000 рублей. Пенсионерке несколько месяцев звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками фонда «Благосостояние», ФСБ, Центробанка, Минцифры и Росфинмониторинга. Под предлогом защиты сбережений женщина поддалась на уговоры аферистов и сняла с личного счёта все сбережения, а также продала две квартиры и передала деньги незнакомцам.
Пенсионер из Коломны отдал курьерам 18 450 000 рублей. В течение 10 дней пожилому мужчине поступали подозрительные звонки. Неизвестные представлялись сотрудниками Пенсионного фонда и ФСБ России. Злоупотребив доверием пожилого гражданина, жулики убедили его обналичить все свои денежные средства и передать их «сотруднику».
В Рузе продавец-флорист потеряла 16 350 000 рублей. Работающей в цветочном магазине женщине семь месяцев подряд звонили через различные мессенджеры неизвестные. Они выдавали себя за сотрудников ФСБ и Роскомнадзора. В результате женщина поддалась на уловку мошенников и передала все свои сбережения их курьеру.
Безработная в Клину отдала мошенникам 12 900 000 рублей. Долгое время мошенники связывались с женщиной различные мессенджеры. Они поочерёдно представляли сотрудниками различных госучреждений и убеждали гражданку, что её деньги под угрозой мошеннических схем. Опасаясь за свои сбережения, женщина оперативно сняла все деньги со счетов и передала наличные курьеру.
В ГУРБ напомнили, что сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга, банков и других ведомств никогда не просят переводить деньги на так называемые «безопасные счета», продавать недвижимость или другое имущество и передавать наличные через курьеров. Если поступил подобный звонок, следует немедленно прекратить разговор. Чтобы убедиться в достоверности информации, лучше позвонить в организацию по официальному номеру телефона.
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